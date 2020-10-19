膚色突然改變，可能是身體生病了，醫師表示，當健康出狀況或有病變時，身體無法代謝的物質過度堆積，就會造成膚色改變，包括泛紅、泛黃、變黑、變紫，都有可能是身體違和的膚色訊號。

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《良醫健康網》報導，一名中年男子因全身搔癢就醫，由於她皮膚暗沉、泛黃，原本只是懷疑黃疸，但抽血檢查才發現已肝硬化。長庚醫院皮膚科主治醫師黃昭瑜在「黑斑白斑有話要說」一書中指出，當皮膚出現下列這4種顏色時，可能代表生病了。

1. 泛黃

肝硬化造成黃色的膽色素無法代謝，堆積在皮膚和黏膜，會讓人發癢、膚色發黃，眼睛的眼白和口腔內膜，看起來也會比一般人黃。除了肝硬化外，膽囊炎、膽囊癌、胰臟癌等都可能出現膚色變黃，如果出現無症狀的黃疸，合併體重迅速減輕、疲憊，要當心是否為胰臟癌的徵兆。

2. 泛紅

如果膚色經常出現潮紅，伴隨著腹瀉、低血壓的狀況，要小心類癌症候群，類癌的發生大部分是腸胃道出現嗜鉻細胞增生造成的腫瘤，腫瘤分泌血管活性肽，造成血管過度反應，形成膚色的潮紅。

3. 暗沉變黑

除了紫外線，壓力和荷爾蒙異常，都有可能造成黑色素異常增加，甲狀腺亢進會造成皮膚局部或大範圍色素沉澱變黑；腎功能異常的人，因腎臟代謝不良，刺激黑色素分泌，也會造成皮膚黝黑，尤其是在陽光曝曬的部位。此外，腎功能不佳的人因黃色的胡蘿蔔素和尿素無法代謝，會造成皮膚泛黃，同時伴隨皮膚乾燥和皮膚搔癢。

4. 變紫

全身膚色呈紅紫色，伴隨頭暈、頭痛、腦部梗塞，恐是多紅血球症；因過多紅血球、血紅素和藍色的還原血紅蛋白，造成膚色變紅紫色。

(中時新聞網)