曾獲2010廣州亞運跆拳道金牌魏辰洋，去年10月及今年7月曾被警方查獲持有毒品，不料上月26日又再度被警方執行路檢勤務時，發現魏辰洋的副駕駛座有毒咖啡包，而身上口袋內竟有K他命1.71克，警方訊後依毒品罪嫌將他移送。

據了解，警方上月26日凌晨0時許，警員在新樹地下道執行路檢勤務，發現魏男所駕駛一輛自小客車形跡可疑，警員從車窗發現副駕駛座墊疑似有白色粉末，於是將魏男請下車受檢。

「先生，麻煩出示一下證件」警員盤查問。魏男在掏口袋物品時，發現一包白色粉末露出，魏男子企圖將粉末吞入口中，經警員及時上前阻止，才沒讓他得逞，經檢驗發現白色粉末就是毒品K他命，另外在車內也搜出一包毒咖啡包，警方立即將他上銬逮捕。

魏辰洋去年10月9日在台中市就被警方查獲15包共54顆梅錠，送驗內含安非他命0.53公克，由於魏辰洋尿液送檢呈陰性，無吸毒反應，案經審理，今年2月輕判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；而年7月24日，在新北市遇警路檢，又被查獲持有K他命；上月底，第三次攜毒遭逮。

魏辰洋曾被視為「台灣戰神」朱木炎接班人，出生於跆拳道世家，父親魏瑞賢在南投縣開設跆拳道館，從小學3年級開始接受訓練，數次在全中運跆拳道項目摘金，18歲初次征戰2010年廣州亞運，就為中華隊斬獲一面金牌，成為當屆大黑馬。

魏辰洋成名甚早，近年因捲入向地下錢莊借錢及毒品案多次登上社會版面，如今三度被攜毒遭逮，再次登上社會版面，讓人不勝唏噓。

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(中時 )