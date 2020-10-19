一名法國歷史老師因為在課堂上展示穆斯林先知穆罕默德的漫畫，上周竟遭到疑似穆斯林極端份子當街斬首，現在傳出法國政府有意驅逐境內231名外國宗教極端份子。

法國歷史老師因為在課堂上展示穆斯林先知穆罕默德的漫畫，竟遭到疑似穆斯林極端份子當街斬首。

法國歷史老師因為在課堂上展示穆斯林先知穆罕默德的漫畫，竟遭到疑似穆斯林極端份子當街斬首，引爆法國各地大規模抗議。

在巴黎郊區學校授課的47歲歷史教師帕第（Samuel Paty），日前在課堂上討論言論自由時，曾向學生們展示充滿爭議的穆斯林先知穆罕默德的漫畫，遭到學生家長投訴、要求解僱。6日帕第在回家路上遭到疑似伊斯蘭極端份子當街追殺、斬首，當地警方隨後擊斃兇嫌，兇嫌身中9槍。後續兇嫌身分曝光，是出生俄羅斯莫斯科的18歲車臣青年阿卜杜勒赫（Abdoulakh A），他後來取得法國難民身份。

路透社今（19）日引述一名警察消息人士指出，因應這起攻擊事件，法國政府準備驅逐231名被列入觀察名單的外國籍可疑極端宗教份子。

報導指出，法國將極端份子（extremists）定義為「參與激進過程，並且想要出國加入恐怖組織、參與恐怖行動的人」。

歐洲第一電台（Europe 1）昨（18）日率先披露法國政府這起新政策，歐洲第一電台指出，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在周日的會議上要求地方官員下達驅逐令。

路透社指出，目前231人名單中，180人已遭關押，另外51人將在接下來幾小時內陸續被逮捕。

消息人士也指出，達馬南也要求官員更仔細檢視難民身份申請。

法國內政部尚未證實報導是否屬實。

(中時新聞網)