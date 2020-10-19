被蜂螫送醫獲救的張姓農民（右），到泰崗所向員警致謝。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

北埔鄉日前發生虎頭蜂螫死人事作，尖石鄉泰崗張姓農民日前在採收蕃茄時遭野蜂螫傷，全身過敏且叮咬皮膚起疹子，由雇主陪同到橫山分局泰崗派出所求助，員警開警車將張男送到衛生局急救脫險。

警方指出，這起野蜂螫傷農民意外，發生在16日上10時30分許，泰崗所警員蔡坤政在值班時，張姓農民全身冒汗，表情痛苦，在雇主陪同下到派出所求救。

雇主表示，張男是在泰崗林道約2公里處旁，進入100公尺處果園，採收蕃茄時遭野蜂螫傷，來派出所前陸續出現嘔吐現象。

泰崗所長劉約忠認為張男情況嚴重，評估最近醫療救護站在秀巒，最近的消防小隊則在更遠的田埔部落，若要等119救護車從田埔經秀巒到泰崗，緩不濟急，恐延誤張男送醫時效。

劉約忠當機立斷指派警員蔡坤政、李定宸以巡邏車沿途開警報器和警示燈，以最快速度載張男至秀巒衛生站急救，途中張男出現視力糊現象。

這段路車程原要25分鐘，警車以15分鐘抵達，護理人員馬上緊急搶救，終於讓張男平安獲救脫險，事後張男親自到泰崗所向救援的雙警表達感謝。

橫山分局長黃國師表示，入秋以來，野蜂築巢過冬特別兇悍，前來尖石山區登山遊客要特別注意，登山行李不要有引誘蜂群前來覓食的水果、肉品氣味等食物，身體也最好不要擦香水類如化妝品與乳液、精油等，儘量不要干擾到蜂群活動路徑，以免遭蜂螫傷。

(中時 )