阿里巴巴集團19日宣佈將斥資約280億港元，增持大潤發母公司的高鑫零售，交易完成後直接和間接共持有高鑫零售約72％股份，同時伴隨阿里巴巴對高鑫的持續投入，將使其進一步融合大陸零售領域的線上線下資源，推進新零售戰略。

這也意味大陸最大商超賣場的數位化再提速，整個商超零售業將迎來下一個數位化發展的風口。

據澎湃新聞報導，2017年11月，高鑫零售與阿里巴巴牽手，此舉帶動大陸商業零售史上規模最大、覆蓋面最廣、受益人數最多的一次系統性升級。借力阿里巴巴的數位生態系統，推進門店數位化，並將新零售解決方案應用於門店，包括線上線下一體化、現代物流及個性化的消費者體驗。

阿里巴巴方面表示，如今高鑫零售旗下大潤發和歐尚超市484家門店已全面實現線上化，並接入餓了麼、淘鮮達和天貓超市共用庫存業務。所有門店都提供門店5公里範圍內1小時達配送，其中180家門店支援20公里範圍內半日達服務。

另據中國連鎖經營協會今年6月發佈的《2019年中國超市百強》報告顯示，受益於阿里巴巴旗下淘鮮達數位化門店解決方案，大潤發、綠地、聯華等龍頭超市提前加速進入業績增長快車道。百強商超2019年線上銷售額接近500億元人民幣，比上年翻倍且超過3成商超已經實現到家服務。

(旺報 )