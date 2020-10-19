工業電腦廠凌華(6166)與鴻海(2317)合資設立法博智能移動（FARobot），合力拓展自主移動機器人（AMR）應用。在16日首屆「鴻海科技日」活動中，鴻海展示搭載全球最小光學雷達（LiDAR）解決方案的AMR邊緣設備，被歐系外資認為是當日最大亮點。

凌華7月14日除息後股價走勢疲弱，近期於63～67元區間盤整。今（19）日在買盤敲進帶動下開高走高，最高勁揚5.02％至69元，截至午盤維持逾4.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅賣超2張。

9月23日正式成立的法博智能移動實收資本額2億元，鴻海出資1.02億元、持股51％，凌華則出資0.98億元、持股49％，由鴻海旗下鴻揚創投法人代表杜墨璽擔任董事長，總經理由凌華新世代機器人平台事業處總監陳家榜擔任，凌華財務長鄒大智亦出任董事。

法博智能移動規畫針對生產、倉儲、零售、醫療等產業的行動載具應用，打造以實時資料分散式服務（DDS）為基礎的「群機智主」（Swarm Autonomy）次世代軟體平台與自主移動機器人（AMR）等產品和服務，加速導入各產業應用落地，目標在3年內展現出合作成果。

在首屆鴻海科技日活動中，鴻海雖聚焦說明及展示與裕隆合作的MIH電動車（EV）軟硬體開放平台，亦展示車載顯示、高壓／大電流線材、AMR邊緣設備等廣泛解決方案，目標將部分關鍵產品應用於智慧醫療、智慧製造在內的其他市場。

歐系外資認為，鴻海科技日中展示的AMR邊緣設備，搭載全球最小的光學雷達解決方案，展現了集團在相機、機械、印刷電路板（PCB）和製造實力方面的多元化技術布局，為當日活動中最大亮點。法人認為，透過與鴻海強強聯手，將有助於展現凌華的技術含金量。

(時報資訊)