大陸國家統計局19日公布前三季國民經濟運行情況，其中9月社會消費零售總額年增率達3.3％，不僅遠高於上月增速的0.5％，亦創下年內高點，顯示消費顯著回溫。其中，線下消費、汽車等升級類消費都呈現明顯增長。

中新社報導，統計局發言人劉愛華19日表示，目前社會零售情況已經走出了疫情帶來的深度衝擊，正處於恢復過程中。從結構上看，線下消費正在持續恢復，化妝品類、金銀珠寶類和汽車等消費升級類產品的增長較快。

劉愛華表示，今年前三季大陸全國實物商品網上零售額年增15.3％，同時線下消費也在恢復的過程中。她進一步解釋，部分傳統超商在前三季銷售額增長2.9％，說明隨著疫情的有效控制，更多人願意走出室內，到實體商店進行消費，所以線下消費有一定的恢復。

從今年前三季累計來看，社會消費品零售總額前三季仍衰退7.2％。劉愛華表示，累計增速在下降，主要是因為前期疫情衝擊消費需求所致。同時，近幾個月社會消費品零售總額增速已經呈現了回升的態勢，9月份增長3.3％，比8月份加快2.8個百分點，已經連續2個月實現了正增長。

劉愛華稱，今年前三季消費恢復的一個特點是，基本生活消費保持較快增長的同時，消費升級類產品明顯增長。前三季，包括食品、煙酒支出都保持了比較快的增長。同時，增長更快的是消費升級類的產品，包括化妝品類、金銀珠寶類和汽車，這些品類的增長在9月份都恢復到了兩位數以上。

前三季，通訊器材類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長7.2％、6.8％、4.5％。9月份，汽車的商品零售額為人民幣3,899億元，年增長11.2％。

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