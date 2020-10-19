為迎合都會人外食取向並加速展度擴市占，雄獅集團餐飲事業再創新品牌「gonnaEXPRESS」，以外帶櫃業態與店型開設的首店並搶進台北市忠孝 SOGOＢ1美食街，主打「好肉好菜、快速便利」，平均客單價300元。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，新冠肺炎疫後改變不少都會人餐飲習慣，並擴大外送外帶餐飲市場胃納，為此雄獅集團決定加速成立新品牌「gonna EXPRESS」，鎖定客流量大的車站、捷運站、辦公大樓等都會型機能性商圈，主推外帶式店型。游國珍表示，新品牌將鎖定雙北、桃園、新竹、台中等都會區持續拓點展店。

雄獅集團近年來已從旅遊產業轉型為生活休閒產業集團，並透過社群經營、打造美學共享場域等多元樣貌，自2017 年投資餐飲事業「欣食旅」，並創『gonna 共樂遊』餐飲品牌，陸續在內湖雄獅集團總部、台北仁愛路圓環，以及南港中國信託園區開出3家門市。游國珍表示，「gonna 共樂遊』餐自今年5月以來的累績營業額較去年逆勢成長 30%，三家店的總營收今年拿年可望突破 1.2 億元。

2020年新冠肺炎疫情重擊觀光產業，雄獅集團啟動集團轉型因應，旗下餐飲事業「欣食旅」今年初耗資千萬，於內湖總部成立中央廚房，提高半成品準備量，簡化門市工作及操作流程，加速餐點的供應流程，。游國珍表示， 新品牌「gonna EXPRESS」菜單上主要商品是取「gonna 共樂遊』熱賣招牌品項，簡化生產作業流程，平均一分鐘製作完成餐點。而為因應疫後餐飲市場改變，外送服務比例亦從從15%提高到40%。

游國珍表示，因應集團轉型，雄獅集團致力於人力整編，餐飲的服務同仁有8成是來自雄獅旅遊門市銷售業務轉調而來，過去販售旅遊商品，如今挽起衣袖服務客人，達到集團人力橫向發展的目標。

欣食旅資深副總經理陳斯重表示，首家「gonnaEXPRESS」以專櫃型式進駐台北東區指標性百貨忠孝 SOGOＢ1 美食街，象徵雄獅集團在餐飲事業發展上強烈的企圖心。「gonnaEXPRESS」將以開放式廚房設計，讓消費者可以看見各式兼具色彩及營養的健康食材，此外、配合中央廚房的設立，達到簡化工作跟操作流程，消費者可以快速體驗美味與營養均衡的 gonnaEXPRESS 好肉好菜。gonnaEXPRESS 忠孝 SOGO 店開幕後，gonna 旗下四間店舖預期可為雄獅集團帶來一年 1.5 億的營收。

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