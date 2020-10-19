大陸國家統計局19日公布多項宏觀經濟數據。9月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.4％，比8月份下降0.2個百分點；其中25歲至59歲人口調查失業率為4.8％，低於全國城鎮調查失業率0.6個百分點，與8月份持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.5％，比8月份下降0.2個百分點。不過統計局也坦言，就業壓力依舊沉重。

中新社報導，統計局發言人劉愛華表示，前三季，全國城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務的99.8％，失業率穩中有落，就業形勢總體穩定。

從高校畢業生和農民工的就業狀況來看，劉愛華稱，2020年前期在疫情衝擊下，很多企業停工，招聘活動也暫停，所以帶來畢業季高校畢業生就業壓力比較大。到了9月份，畢業季已經逐漸過去，畢業生的就業狀況也明顯好轉。9月份，20～24歲大專及以上人員調查失業率比上個月下降了2.4個百分點。

農民工就業部分，第三季末，外出務工勞動力是1.79億人，和第二季末相比增加了200萬人，說明外出務工勞動力是在增加的。從城鎮調查失業率來看，外來務工人群的調查失業率也是逐月下降的。所以總體上來講，農民工就業也是趨於好轉的。

不過她也強調，就業壓力仍舊較大。9月份20～24歲大專及以上人員調查失業率儘管比上個月下降了2.4個點，但比上年同期還是上升了4個百分點，說明2020年的就業壓力仍大。外出務工勞動力雖然第三季比第二季有所增長，但是和上年同期相比仍減少380多萬人，下降2.1％。所以，還需要進一步通過保市場主體、助企業紓困、鼓勵靈活就業等措施，加大政策落實力度，進一步緩解重點群體的就業壓力。

(工商 )