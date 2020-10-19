家住花蓮新城鄉的9歲林姓男童與11歲張姓男童，昨下午相約騎腳踏進行「城鄉漫遊」，未料2人越騎越遠，一路騎到10公里外吉安鄉南濱路段，雙方家人晚間未見2人焦急報案，所幸警方深夜執勤在路上發現2人，趕緊通知家人，見男童們平安無樣又喜又氣，上前相擁喜極而泣。

警方指出，吉安警副分局長鄭金龍、警員黃慧崢昨晚執行擴大臨檢督導勤務，晚間11時左右，在吉安鄉南濱路一段與南海一街路口，發現林童與張童分別騎著腳踏車在馬路上閒逛。當時夜間燈光視線不佳，且2人頻頻騎行馬路中央，險象環生，立即上前將他們攔下，避免意外發生。

詢問之下，才知道林童與張童是同村鄰居，感情很好，較年長的張童懂得照顧年紀較小的林童，2人相互都以兄弟相稱。昨日下午，他們假日相約騎腳踏車在家裡附近進行「城鄉漫遊」，不熟悉路況迷路吉安鄉。

吉安警方昨晚將林童與張童帶回仁里派出所暫時安置，通知家人前來，員警得知2人還沒有吃晚餐，加上騎了10里路程，導致體力透支又渴又餓，於是準備泡麵及礦泉水供他們飲用，2人咕嚕咕嚕沒兩下吃個精光。

2人家人晚間通報後，頻頻打給各醫院急診室，詢問有無發生男童車禍情事，並在接獲通知趕到派出所後，見到2人平安無樣趕緊上前擁抱，並感謝吉安警方的照顧。

2位男童家人見到2人平安無恙趕緊上前擁抱，並感謝吉安警方的照顧。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

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