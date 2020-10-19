苗栗南庄南江村19日中午發生一家4口共乘小轎車，在行經穿龍橋附近，車輛不慎失控衝入5米深的駁坎，消防隊獲報出動救援，目前4人都已救出，成年男性有生命危險，已送頭份為恭醫院急救中。

南庄南江村發生一家4口共乘轎車衝入5米深駁坎。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗南庄一家4口駛車衝入駁坎受困獲救

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