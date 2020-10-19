苗栗南庄一家4口駛車衝入駁坎受困獲救 13:212020/10/19 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南庄南江村發生一家4口共乘轎車衝入5米深駁坎。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗南庄南江村19日中午發生一家4口共乘小轎車，在行經穿龍橋附近，車輛不慎失控衝入5米深的駁坎，消防隊獲報出動救援，目前4人都已救出，成年男性有生命危險，已送頭份為恭醫院急救中。 南庄南江村發生一家4口共乘轎車衝入5米深駁坎。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗南庄一家4口駛車衝入駁坎受困獲救 訂閱影音： 中時新聞網 (中時 ) #南庄 #苗栗 #危險 #生命 #成年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女騎士卡車底 熱心人找千斤頂助脫困 14:292020/10/14 社會 高雄賓士車落海 中年男疑輕生送醫保命 17:272020/10/15 社會 台76彰化路段連環撞 4車追撞6人掛彩 20:122020/10/14 社會 奇美醫院交通車撞路樹 司機手骨折 13:292020/10/18 社會 北屯住宅火警頂樓濃煙狂竄 二大二小嗆傷送醫 16:402020/10/17 社會 紓解車潮 龍鳳漁港聯外道路動土 04:102020/10/18 地方新聞 民宿、停車場孵化中 竹田鄉首辦台灣慢城聯盟年會 23:002020/10/16 寶島 DT668蒸汽火車復駛 鐵道迷追星 04:102020/10/18 地方新聞 老翁駕車暴衝 3汽車與推土機遭殃受損 10:422020/10/15 社會 獨》扯！中市府地下停車場來者不拒 計數器「0」仍持續超收 13:432020/10/15 寶島 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 臺中社工訪獨老無人回應急報警 開門驚見老翁倒臥家中 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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