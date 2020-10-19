台鐵普悠瑪事故釀18死，司機員尤振仲否認超速。國家運輸安全調查委員會今日舉行最終調查報告記者會，主任調查官林沛達說，經交叉比對列車監視控制系統、列車自動防護系統、傾斜裝置及行車紀錄器等4項資料，證實事故列車最後車速約為140公里，誤差在正負1公里以內，證實翻車前列車確實超速。運安會強調，超速只是肇事原因之一。

普悠瑪事故最終調查報告，運安會考量家屬心情，日前逕自宣布網路公布，未料家屬並不領情，在媒體及家屬追問下，今早又臨時宣布舉行記者會。

運安會主任調查官林沛達說明調查內容結果。(黃世麒攝)

運安會主委楊宏智出席記者會。(黃世麒攝)

運安會主委楊宏智表示，台鐵對司機規範及訓練不足，以航空業來說，駕駛員會經過特定機種訓練過才能操作該航機，但鐵道並沒有這樣的規範，司機員對某種車型的熟悉度不足，影響其操作。其次，司機員切斷ATP，但行控中心未在第一時間知道，也是重要因素，從羅東站到冬山站，司機員一邊要看儀表板，一邊又要聽外面指示，司機員在種種壓力下，假如又是二線司機員開一線車種，風險更加提高；普悠瑪列車面板上也能看到日商設計介面呈現的資訊不一致，同樣的東西卻用不一樣的名詞，問題非常多。

至於大家最關切的事故列車有無開到時速140公里，普悠瑪事故主任調查官林沛達說，共查3個資料來源，包括：列車控制及監視系統TCMS、列車自動防護系統ATP、傾斜控制系統TC，資料來源都證實列車在最後是時速140公里，前後誤差只有每小時1公里，另解讀行車紀錄器影像資料，解讀幾千幅後證實，顯示器與3項資料誤差率是每小時5公里，確認列車超速造成。

運安會主任調查官林沛達(中)說明調查內容結果。(黃世麒攝)

運安會召開記者會。(黃世麒攝)

楊宏智表示，針對司機員尤振仲在法院陳述反覆不是關注重點，運安會是用飛安會調查航空事故標準，把所有資料做交叉比對，從3套電子資料誤差正負1，找出140公里超速問題，另有影像資料，都證實超速，車速約在139至141公里。

運安會調查發現50項問題，包括：司機員之操作、調度員及檢查員之協助等直接肇因，其根源因素係臺鐵局未能提供司機員、檢查員及調度員完整手冊及程序以為作業依循；同時臺鐵局未能提供司機員、檢查員完整訓練、考驗及獨立檢定制度，致第一線執勤人員對列車系統及操作不熟悉。

此外，又因臺鐵局未落實已訂定規範之管理，致ATP有被違規隔離及列車有超速行為；另臺鐵局以營運為由刪減列車零件更換項目及延遲維修時程，致列車主風泵發生強制停機及性能不佳仍投入營運等。

(中時 )