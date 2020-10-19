知名電商「OB嚴選」創辦人王蘭芳，涉嫌為壓低營業稅，長期向虛設行號、交易廠商購買進貨發票，2011至2017年累計逃漏2700多萬元營業稅，台北地方法院今天(19日)開庭，王蘭芳坦承犯行。

據ET Today報導，OB嚴選公關表示，向社會大眾及消費者道歉，公司擴張太快，又不熟悉法律，才會不慎觸法。據瞭解，OB嚴選本案會補稅1955萬餘元。王蘭芳則表示，已向4大會計師事務所諮詢，未來將建立完整會計稽核與內控機制，不會再犯。

王蘭芳原是兼職網拍業者，OB嚴選由較小眾的大尺碼市場切入市場，逐步推出全尺碼衣著，2004年以Orangebear品牌站穩拍賣市場，2011年再創OB design品牌，並成立OB嚴選購物網站，並開始與各產業知名品牌跨界合作，還進軍實體店面。

由於OB嚴選商品平價，銷售亮眼，但可能多數產品均由大陸進口，無法開具統一發票，王涉嫌向8間虛設行號購買假發票，偽造進貨成本抵稅，2011到2014年逃漏營業稅達1424萬元，2016、17年間，又以同樣手法逃稅1300餘萬元。

(中時新聞網)