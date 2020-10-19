全台約有2成多民眾有睡眠困擾，除了睡覺大聲打鼾、身體抽搐、磨牙及夢遊等外，有的甚至睡覺時呼吸會暫停，或睡覺中不時會嗆到，中醫大新竹附設醫院為此開設「睡眠檢查室」，協助民眾進行睡眠檢查，揪出病症。

「睡眠檢查室開囉！」中醫大新竹附醫胸腔內科主任梁信杰指出，睡眠品質不佳是許多現代人面臨的困擾，睡眠檢查主要服務對象以睡覺打鼾、呼吸中止症、夜間缺氧、頑固性失眠或睡眠週期紊亂等睡眠異常為主。

中醫大新竹附醫胸腔內科主任梁信杰（右）指「睡眠檢查室」，將協助患者進行睡眠檢查，揪出病症。（羅浚濱攝）

民眾可依症狀先掛診胸腔內科、神經內科、身心科、耳鼻喉科等，經醫師評估揪出病症，並會協助符合條件的病患進行睡眠檢查。

病患會安排到睡眠檢查室接受整夜「睡眠多頻生理檢查」，裝置至少有16個頻道生理訊號，分別監測睡覺時的腦波、呼吸、心律、肌肉活動等四大區塊，另錄影分析睡眠中姿式改變及動作異常。

梁信杰指出，最需要檢查的是睡眠呼吸障礙疾病患者，如夜間長期大聲打鼾，睡覺時呼吸會暫停，睡覺中不時會嗆到，合併白天異常疲累，極可能罹患「阻塞性睡眠呼吸中止症」，最好儘早尋求專業幫助。

梁信杰說，上述症狀的患者在睡覺時，易發生上呼吸道塌陷，導致短暫呼吸中止而缺氧，如果長時間沒有治療，可能會引發嚴重的心血管疾病、心律不整、高血壓、中風等併發症，不得不慎。

(中時 )