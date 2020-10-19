中央宣布50歲至64歲健康成人暫緩施打公費流感疫苗，引發民怨，衛福部長陳時中還道歉滅火。高雄市長陳其邁對此表示，緩施打是中央專家會議決議，高雄市一開始就律定宣導四大高風險族群優先施打，今年類流感門診人數也較去年少了3成，市民可放心。

對於「50到64歲緩施打政策」，陳其邁認為，這是中央經過專家會議做的決定，希望大家能夠互相合作、配合。

陳其邁強調，防疫最重要是要建立社區堅強防疫系統，牽涉到所謂的集團免疫，疫苗還是應該優先留給高風險族群，包括65歲以上老人、6歲以下的小朋友、慢性病重大傷病等，這個是最需要接受流感疫苗的族群。

陳其邁還說，他看過健保署資料，近期每一天類流感症狀門診與去年同期比較，今年第41周左右，大概是4萬多人，比去年全台灣約減少28％至30％。他認為是大家因為戴口罩、保持社交距離及公共衛生改善，公共區域入口有做量體溫等管控，降低流感發生數。要對抗流感，除疫苗、口罩之外，其實還有治療類流感的藥物。

(中時 )