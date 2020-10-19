10月11日一組「能安縱走」登山團共8人，出隊挑戰7天6夜的高山健行，17日竟傳出一名66歲陳姓男子，晚間疑似出現高山症，且身體失溫，團友對外求救；南投消防局搜救隊18日下午趕抵現場仍遲了一步，陳男已身亡。19日上午在空勤總隊協助下，將陳男遺體運抵奧萬大，再送往殯儀館，交由檢警相驗查明死因。

「能安縱走」指北起能高山、至南安東軍山的縱走路線，可說是台灣百岳最美的路線之一，沿途高山湖泊眾多，明亮湖景以及翠綠的草坡。不過縱走天數長，氣候變化大，加上個人裝備負荷，對於體力與耐力的要求高，因此欲挑戰縱走的民眾，建議經過一段時間的體能訓練，再行上山。

登山團11日從屯原登山口出發，17日全團已過安東軍山，但晚8時左右，陳男在第一獵寮前方1.5公里處意外倒下，失去生命徵象。因所在處無訊號，領隊走了一段路好不容易找到訊號，通報求援；搜救隊18日上午運用空勤隊直升機到南北溪匯流口，搜救人員以徒步方式，中午接觸到陳男，可惜為時已晚。

空勤總隊19日派直升機到第一獵寮附近，上午9時左右成功將陳男的遺體吊掛運抵奧萬大，交給檢警相驗；而其他7名登山隊友則預計今日傍晚下山，再向檢警說明案發情況，釐清意外原因後，將遺體由家屬處理。

(中時 )