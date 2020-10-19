第四季消費電子最大旺季莫過於年底歐美聖誕假期，加上現階段歐美疫情加劇，宅經濟發酵，也助力遊戲機、TWS等相關IC設計股第四季業績，遊戲機除既有的任天堂Switch外，還有即將在11月上市的全新次世代Xbox以及PS5，IC設計相關受供應鏈包括原相(3227)、鈺太(6679)以及群聯(8299)等，第四季營運動能可期。

原相為任天堂Swith感測元件供應鏈，儘管Switch上市時間已久，但任天堂持續透過新遊戲軟體、周邊產品等加持，買氣始終不衰，傳出任天堂力拚全年出貨量有機會衝新高上2400萬台，目前正在向供應鏈追加訂單，原相勢必受惠。除遊戲機外，TWS也是原相重點成長產品之一，據悉，原相已經成功打入ENKOR及漫步者等知名品牌大廠，TWS拉貨力道看俏，法人也看好，原相第四季營收仍具成長力道。

SONY全新遊戲機PS5全新手把「DualSense」內建麥克風陣列，為市面上遊戲機首見，鈺太供應其A-MIC(類比麥克風)，已經自今年4月開始出貨，根據PS5以往銷售量推算，每年8000顆出貨由鈺太和羅技對分，故鈺太一年可出貨PS 5約4000萬顆，以PS系列產品週期5~7年來看，扮演鈺太長線動能。至於TWS，下半年市場已經出現回溫，加上ANC(主動降噪)將逐漸躍升為基本功能，使得單一產品會需要更多的MEMS(微電機系統)，目前鈺太已經有30多個客戶，下半年貢獻將逐季浮現，加上原先就因為疫情關係下火熱的NB市場延燒，鈺太本季營運依舊不看淡。

另外一款以及上市的遊戲機微軟Xbox，目前確定已經有群聯(8299)打進供應鏈，先前因為9月Xbox備貨效應下，群聯的9月PCIe固態硬碟(SSD)控制晶片出貨量年增就高達83%，一舉創下歷史新高，以群聯來說，先前就已經預告，第三季為全年營運谷底，但毛利率絕對會力守2成大關，第四季在消費性電子旺季帶動，以及NAND報價已經有觸底回穩跡象下，群聯庫存壓力在8月、9月就已經出現減緩，第四季毛利將回溫。

(時報資訊)