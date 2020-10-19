超商雙雄再出招搶攻早餐及甜點商機！其中統一超(2912)7-ELEVEN攜手米其林推薦名店「阜杭豆漿」打造聯名美食，預估新品上市後，可望帶動統一超7-ELEVEN相關業績成長40%，全家(5903)自10月20日起再推出「提拉米蘇霜淇淋」，預期將再掀起一波霜淇淋風潮。

據統計，早餐市場規模高達上千億元，7-ELEVEN提供超過20種的台式早餐選擇，7-ELEVEN內部銷售數據顯示，台式早餐前5名依序是：雞肉飯飯糰、皮蛋瘦肉粥、炭火燒肉包、小籠湯包及碗粿，榮獲冠軍的雞肉飯飯糰今年已賣出近800萬份，甚至有很多網友反映這款風味很台、早餐最愛吃這個；北部粉領族則偏愛皮蛋瘦肉粥，一年可締造上億元業績；而包子類的「炭火燒肉包」及「小籠湯包」因方便的微波即食設計，在早餐及消夜時段最熱賣；新品「呷七碗碗粿」使用滷肉燥、鹹蛋黃與香菇搭配米漿蒸炊，熱量低又有飽足感，成為許多女性早餐新寵。

統一超表示，「阜杭豆漿」擁有60年以上的歷史，堪稱全台北最火紅的中式早餐店，店內的飯糰、燒餅、油條、豆漿等都是必點招牌，而7-ELEVEN御飯糰一年熱銷1.3億個，等於平均每秒賣出4.1個，以早餐時段為主要銷售戰場，占比高達近60%，此次雙方合作，由阜杭豆漿的師傅技術指導，將店內超人氣的經典飯糰原味重現，為打造出阜杭豆漿的原味，聯名新品「阜杭豆漿經典飯糰」以原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蛋條，配上焙烤麵包條，鮮食廠將麵包條高溫焙烤後，呈現如師傅現做般的香氣和酥脆口感；米飯部分，加熱後吃起來粒粒分明、香Q有彈性，讓腸胃不好的民眾也能輕鬆接受，預估新品上市後，可望帶動7-ELEVEN相關業績成長40%。

時節進入秋冬，消費者口味也隨季節變化，轉向偏愛濃郁口感商品，全家便利商店10月20日起再推出濃厚系「提拉米蘇霜淇淋」，淺咖啡色的提拉米蘇霜體，搭配深咖啡色的餅皮，漸層色系呈現流行時尚感，同時，購買即附贈一包香醇可可粉，讓消費者可隨喜好自行添加創造樂趣，希望能再掀起一波霜淇淋風潮。

此外， Let’s Cafe首度跨界與服飾品牌UNIQLO聯名合作，共同歡慶UNIQLO來台10周年，以經典品牌色打造質感紅、白雙色的明日金句杯款，可望成為IG最新的打卡杯。

(時報資訊)