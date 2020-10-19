大陸一名55歲沈姓婦人因媳婦生了孫子，而搬來杭州照顧孫子，丈夫一人留守家中。本來丈夫會固定來杭州和婦人小聚，但今年因為新冠肺炎緣故，所以夫婦有半年時間不見，好不容易見面，丈夫無法克制衝動和婦人一番溫存，結果沒想到完事後婦人下體大出血，緊急送醫求救。

陸媒《錢江晚報》報導，一位55歲住在杭州的沈姓婦人在媳婦的陪同下到醫院就醫，剛進診間整個人神色尷尬，說話也結結巴巴，醫生見病患神色不寧，於是先安定婦人心情，慢慢詢問狀況。

報導稱，醫生這才知道婦人因為媳婦生了孫子，所以搬到杭州一起同住照顧孫子，丈夫則留守在老家，但都會固定來杭州小住。今年因為新冠肺炎緣故，所以丈夫沒法來杭州，這讓兒子媳婦感到非常內疚，因此想趁十一假期後制定一個家族旅遊計畫，略盡孝心。

報導指出，假期結束後，丈夫就來杭州團聚，一家人見面後想著隔天還要早起，所以都早早睡去。隔天清晨，丈夫看到旁邊半年不見的婦人，一時春心蕩漾、情不自禁，兩人便發生關係。但沒想到行房完，婦人下體突然流血不止，嚇壞一家人，媳婦趕緊帶婦人來醫院求診。

經過醫院檢查，婦人是因陰道粘膜破損而出血。醫生表示，這是因為女性在停經後，雌激素水準下降，陰道粘膜隨之萎縮，變得越來越薄，因此在接觸時容易出血，只要使用雌激素軟膏，或者口服補充激素便可。婦人知道後崩潰大喊，以後不做了，丟死人了，醫生趕緊安慰婦人這是正常現象，這才安定婦人的不安。

(中時新聞網)