婚後能夠與另一半孕育愛的結晶、升格父母，享受天倫之樂，是件極為幸福的事，不過，仍有許多人因種種生理因素，無法順利得子。美國有一名母親，為了能讓不孕的女兒如願為母，自願當代理孕母，至今懷有身孕已達36周，寶貝外孫女也在11月將誕生。

據綜合外媒報導，一名芝加哥29歲的布蕾安納（Breanna Lockwood），於2016年與丈夫成婚，兩人一直渴望有個孩子，4年間進行多次的人工受孕後，仍流產2次， 最終被醫師告知罹阿休曼症候群（即為子宮內沾黏），無法再受孕。

母女倆曬出寶寶超音波照片，看似相當幸福，而寶寶也將在11月誕生。（圖／翻攝自7news）

布蕾安納的母親茱莉（Julie Loving）不忍看女兒如此辛苦，又如此希望成為人母，因此提出自願當女兒的代理孕母，由於母親茱莉已51歲，若是懷孕將成為高齡產婦，女兒擔憂母親身體無法負荷，多次婉拒，但母親相當堅持，再加上當時身邊也無適合人選可幫忙，便答應。

母親茱莉為成為代理孕母，密集的赴醫院健康檢查，經醫師幾經確認後，透過試管方式懷孕，目前已懷有36周身孕的她，外孫女將於11月誕生，這一切的決定讓女兒布蕾安納坦言，要將此事告訴他人，對她來說雖很困難，但她非常感謝母親為她做的一切，而全家大小都期待這小生命的到來。

(中時新聞網)