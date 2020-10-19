蘋果新品盡出，平板、手表、5G手機等新品發表會後，市場反應正向，再加上新款MacBook也傳將在11月亮相，引發蘋概股相關零組件供應鏈，尤其以近來股價拉回整理已久的PCB，19日領頭大漲，台股加權指數一度攻上12,898點大漲148點，蓄勢挑戰12,900點。

美股上周五殺尾盤，那斯達指數下殺翻黑，引發市場擔心台股今天將回測季線，惟美國電子盤今天開盤後直接跳高，走揚上漲約0.7～0.8％之間，再加上蘋果新品傳佳音，5G新機買氣盛，激勵蘋概股大漲，尤其PCB隨著運用範圍愈來愈廣下，股價經過整理後，在基本面強大支撐，股價展開強攻，金像電及臻鼎-KY盤盤均攻上漲停。

投資專家指出，台股走勢仍以美股為依歸，美股在選前仍將呈現高檔震盪，台股也不脫季線與萬三之間震盪，台積電及大立光雙王今天強力表態大漲，台積電強漲7元，大立光收復3,000元大關，大漲近4％，讓台股再度往區間上緣靠攏。

(工商 )