台北地檢署偵辦道主「少龍」徐浩城，涉嫌猥褻、性侵6名女信徒、不具醫師資格卻開藥給信徒，今依《醫師法》將徐、林姓2名幫忙抓藥的藥行老闆緩起訴，期間1年，各須繳5萬元給公庫。

徐、林2人都是少龍的信徒，從2008年起，少龍就會開立「解毒清熱丸」藥方，向一般信徒宣稱，可以解決身體燥熱、起疹子等問題，交由各地道場團購下單。

起初，這些中藥都是由台中的林姓藥行負責人協助配藥，後來林得罪道主少龍，不再受到信任，改由高雄的徐姓藥師負責抓藥。

此外，少龍也會針對仙女班，另外開立「解燥熱」、「平時保養」等藥帖，要仙女們去買來服用。

據了解，信徒堅信道主少龍，因此依照少龍的藥帖買藥來吃，事後當信徒得知少龍需要洗腎時大感詫異，向檢調供稱少龍會開處方，讓信徒用100到300元不等價格去指定藥行抓藥。

檢方調查，林姓、徐姓男子坦承犯行，因2人沒有前科，給予2人緩起訴處分各1年，2人各要支付公庫5萬元。

(中時 )