衛福部決議暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種流感疫苗，引發不小民怨，衛福部長陳時中日前致歉，行政院長蘇貞昌今赴宜蘭時，也針對此事向國人致歉。對此，台北市議員徐巧芯認為，流感疫苗會不夠，並不是很難想到的事，若早想到這一環，就不會有大排長龍、長輩冒雨排隊的畫面了，她更直言「蘇貞昌道歉了，陳時中道歉了，然後呢？」

公費流感疫苗現搶打潮，衛福部前天緊急宣布暫緩50-64歲公費對象接種，民眾、基層人員怨聲四起。陳時中日前則坦言，過去50-64歲公費對象接種率不高，今年突然增多，未在意料中，「對暫緩措施對民眾造成影響、徒增里長負擔，表達最大歉意」。蘇貞昌今天則對此事向國人道歉。蘇說今年更比去年進口流感疫苗多，但「因為陳時中部長可能一開始出來示範打針」，加上疫情衝擊，以至於疫苗施打變得非常熱絡。

對此，徐巧芯在臉書指出，流感疫苗暫緩50歲至64歲施打，政府說是因為一時之間太多人打了，所以先暫緩，否則長者跟嬰幼兒會打不到。「我相信這群人當然願意把名額分給其他人，只是要早點講，不要答應了卻做不到」。

徐巧芯直言，流感疫苗會不夠，並不是很難想到的一件事。如果一開始就能想到這一環，分年齡層、優先順序施打，就不會有本週末這種大排長龍、長輩冒雨排隊的畫面了。她更表示，蘇貞昌道歉了，陳時中道歉了，然後呢？民眾在等待的不只是抱歉，更重要的事接下來的解決辦法。

(中時新聞網)