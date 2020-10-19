10月18日下午3時半，集集分局頭社派出所接獲勤務指揮中心通報，在魚池鄉台21線 67.7公里處（頭社所往大舌滿咖啡店方向）發生火燒車事件，警消獲報後立即啟動救援機制，通報日月潭消防分隊前往協助滅火，並現場管制、戒護及疏導交通。

警消抵達現場時，發現一輛自小客車停放該處路旁，正起火燃燒，該車楊姓女駕駛則在旁等待，員警啟動現場管制及疏導交通，做好安全防護措施。

消防車前來滅火，過程中詢問楊女為何會火燒車，楊女答稱當天開車由頭社欲往日月潭方向行駛，突然發現車頭引擎蓋處冒出白煙，將車停放路旁察看，下車後不久車輛竟起火燃燒，趕緊通報消防車抵達滅火。

傍晚5時左右，火勢獲得控制熄滅，集集員警同消防分隊清理現場，所幸無人傷亡，拖吊車業者將該車拖離現場，交通恢復順暢，完成交通管制及戒護工作，有關案發原因相關單位調查處理中。

集集分局長康健浚表示，轄內發生之重大治安及重大災害事件，均相當重視，已責付轄管各分駐（派出）所長，對於類似案件均主動協助處理及反映，積極保障民眾安全。

(中時 )