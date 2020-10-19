新竹縣10月國旅大爆發，除秋季曬柿、落羽松等美景吸引遊客，在「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」、「新竹攻城獅」職籃隊熱身賽及「客家藝術季」等活動連番上陣下，假日旅館民宿訂房皆爆滿，平日也有近8成的訂房率。

「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」17日晚首場在竹北市水圳公園舉辦草地音樂會，會場被民眾擠爆，來聽音樂會的民眾直呼「實在太過癮了！」

「最浪漫的秋季旅行就在新竹縣！」縣長楊文科表示，「秋遊星夜季」緊接著有「汽車電影院」與「炫音星空音樂會」，而廣受好評的夜間燈飾「銀河星鑽」和「星空下的皮皮獅」也將持續展示到月底，歡迎各地遊客來品嘗柿餅、泡溫泉、看美景。

24日將在縣府前廣場舉辦竹縣首次「汽車電影院」，打造2座400吋戶外大型螢幕，要給民眾震撼視覺享受，活動採線上預約制，名額有限，詳情請至「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」等平台查詢。

31日活動壓軸場「炫音星空音樂會」，邀請時下最流行嘻哈歌手陳零九、高爾宣，要用嘻哈電音音樂會為這次活動畫下完美句點。

交旅處長游志祥表示，竹縣近期國旅市場相當熱門，假日無論是旅館或民宿都呈現一房難求情況，就連平日也有6至8成的訂房率，顯見民眾在後疫情國旅爆發情況下，紛紛將竹縣列為旅遊首選。

游志祥提醒有入住竹縣安心旅遊方案旅館、民宿的民眾，可上網報名「秋樂關西，萬聖遊樂園」活動，就有機會免費參加六福村主題遊樂園精彩萬聖節活動。

(中時 )