36歲廖姓男粉絲不滿遭號稱「A教主」的陳姓女網紅冷落，竟在line群組留言點名「A教主」，「用包包可以換肉體」、「捐到一定程度就能外約了」、「大概一萬」、「外約都能做愛」，他還答覆網友指稱：「我約過呀」、「不好用」等語，案經陳女怒而提告。廖男到案否認，辯稱留言非指陳女，台中地檢署依加重誹謗罪將他起訴。

陳姓女網紅在經營粉絲網頁，稱號「A教主」，擁有7萬多人粉絲追蹤，擁有一定網路聲量，她以line群組對話截圖向警方報案，控告網友誹謗，導致她名譽受損。

起訴書指出，廖男在2019年11月間在有40人的line群組裡，留言指稱，「我認識有個用包包可以換肉體的妹子」、「不過解除她的好友了」、「有興趣嗎？」「A教主」、「她目前單身，但是都是被朋友養的」、「你可以捐錢給他培養好感」、「捐到一定程度就能外約了」、「大約一萬」、「外約都能做愛」等語。

群組網友還詢問：「你有朋友約過嗎？」、「好用嗎？」等內容。廖男回覆：「只知道她常常跟別人約出去做愛」、「抖內到1萬元以上，就能外約了」、「我約過呀」、「不好用」、「不喜歡」等語。廖男到案辯稱，與網友討論的並非陳女。

檢方並追查出，廖男在案發前，曾加入陳女的「A教主」粉絲頁，並傳送自己的本名及手機號碼給陳女後，反應疑遭冷落、不如預期。

檢察官以廖男在line群組留言，當知群組成員輕易能以網路搜尋「A教主」的方式，連結到陳女的粉絲網頁，造成她的人格及名譽受損，經比對廖男的留言及答覆等內容，足以證明所討論的是「A教主」同一人，而依加重誹謗罪將他起訴。

(中時 )