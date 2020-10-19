桃園市觀音區18日發生一起3台小客車的追撞車禍，該駕駛疑似速度過快、未注意前方車輛，直接從後方撞上前方的小客車，所幸僅其中一輛小客車的駕駛及乘客輕傷，並無生命危險。

吳姓駕駛於18日18時許，駕駛自小客車行經觀音區忠孝路與成功路路口時，疑似未注意車前狀況，撞上前方兩輛停等紅燈的自小客車，造成其中一輛被撞的自小客車駕駛及乘客輕傷，警方獲報後立即到場處理並實施酒測，3名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

(中時 )