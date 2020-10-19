紅燈來不及停！觀音3台小客車追撞車禍 13:452020/10/19 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳姓駕駛於18日18時許，駕駛自小客車行經觀音區忠孝路與成功路路口時，疑似未注意車前狀況，撞上前方兩輛停等紅燈的自小客車。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音區18日發生一起3台小客車的追撞車禍，該駕駛疑似速度過快、未注意前方車輛，直接從後方撞上前方的小客車，所幸僅其中一輛小客車的駕駛及乘客輕傷，並無生命危險。 吳姓駕駛於18日18時許，駕駛自小客車行經觀音區忠孝路與成功路路口時，疑似未注意車前狀況，撞上前方兩輛停等紅燈的自小客車，造成其中一輛被撞的自小客車駕駛及乘客輕傷，警方獲報後立即到場處理並實施酒測，3名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。 (中時 ) #小客車 #駕駛 #前方 #客車 #觀音 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道10號旗山路段 小客車闖紅燈釀2車相撞6人傷 11:162020/10/18 社會 高雄國道10號末加油站前車禍 2車相撞6人傷 09:132020/10/18 社會 頭社火燒車 集集警消迅速滅火無人傷亡 13:432020/10/19 社會 車停路邊起火自燃 路過公車駕駛機警助滅火 10:262020/10/19 社會 台74線5車連環撞 小黃運將與乘客受傷送醫 19:502020/10/18 社會 華航響應桃市府愛淨灘 維護美麗觀音海岸 19:322020/10/18 財經 海派浪漫基隆日夜24小時Non-Stop 三條示範深度旅遊正式上線 11:132020/10/19 生活 前進小3歲嬌妻再曬「隱藏版婚紗」下半身透視洩長腿 09:452020/10/19 星光 小英探視全國最老鄰長 107歲阿公誇花錢買武器做對了！ 10:352020/10/19 政治 腦麻拚帕奧2／四肢萎縮肌肉緊繃 身障女每天揮汗滾球2小時 07:412020/10/19 社會 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 桃園騎士倒地遭輾壓 2國中生跑回頭抬車救人 - 社會 丁小芹將入獄 賣假包詐17萬判刑2年半定讞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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