國產(2504)近年來持續進行差異化競爭策略，今(19)日宣布以「台北榮民總醫院重粒子癌醫中心」的混凝土研發技術與高端品管供應，獲得混凝土工程特優獎，這也是國產建材實業連續三屆獲得該雙年度舉辦的特優獎項。國產建材實業強調，這項獲獎不僅是榮耀，更是國產建材實業營運與研發的絕對競爭優勢，現在國產不僅在營收上寫下新高記錄，對於國產未來的營運營利更是如虎添翼。

台灣混凝土學會每兩年頒發一次的「混凝土工程優良獎」，堪稱是工程界的「奧斯卡獎」，這次2020年混凝土工程優良獎，又由國產以台北榮民總醫院重粒子癌醫中心的混凝土供應，勇奪冠軍特優獎。

國產指出，目前衛福部針對包含質子與重粒子治療的醫療院所，已發出8、9張設立許可牌照，其中台北醫學大學質子中心、台大癌醫中心、高雄長庚醫院質子中心與榮總重粒子治癌中心等四家，都是由國產建材獨家供應，林口長庚質子暨放射治療中心則是有參與供應。

國產說明指出，總重粒子治癌中心治療設備由於具備放射性，為了可以完全阻擋幅射線，經模擬規劃設計質子區以厚度6m之巨積混凝土牆構造，作為防止輻射之阻隔。國產表示，由於建築體積巨大，容易產生「水化熱」現象，導致建築體如「發糕」般開裂，影響結構安全，為了避免混凝土的「熱溫升」現象，研發部特別調製最佳配比，而且首度使用「冰鎮」工法，避免混凝土柱體在硬固過程，由於內部蓄積的大量水化熱，致使與外部產生極大溫差，產生由內而外的龜裂，透過掌握時效與環環相扣的一次化施工，及縝密的溫度監控，達到絕對的防熱杜裂，讓整個建築完成之後除了具有絕佳的建築結構安全外，最重要的是可以避免醫療輻射的外洩，達到最佳的醫療效果。

國產強調，國產建材這10多年跟別人走不一樣的差異化策略的創新之路，這些競爭優勢也充分反映在今年與未來的營運上，在強化高端混凝土大量出貨的「擇優出貨」奏效下，近期的營收不但創下新高記錄外，上半年的混凝土本業獲利，更較去年同期成長逾七倍，對於未來的營運營利與競爭優勢，國產均相當審慎樂觀。

(時報資訊)