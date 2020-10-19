重陽節將至，新北市中和區長賴俊達今（19日）至百歲人瑞家中祝賀。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

重陽節將至，新北市中和區長賴俊達今（19日）至百歲人瑞家中祝賀。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

重陽節將至，新北市中和區長賴俊達今（19日）至百歲人瑞家中祝賀。新北市政府每年皆編列重陽禮金致贈於重陽節前設籍半年以上且滿65歲長者，中和區符合領取資格者有7萬1601人，其中百歲人瑞共有80人。賴俊達代表市長致贈長者重陽敬老禮金，感謝長者對社會的付出與貢獻，表達對長者的尊崇之意。

中和區2019年榮獲台灣健康城市卓越獎，及台灣高齡友善城市敬老獎。賴俊達表示，中和區人口總數41萬1919人，老年人口數占全區人口數17.2％，所以上任後致力營造「幸福中和，健康樂活」環境。

首創獨居老人普查活動，並關懷長者，提供送餐服務，鼓勵長者走出家園貢獻智慧與專長，投入各項志工活動。積極開辦銀髮族俱樂部49處，社區照顧關懷據點34處、老人共餐點102處，並打造3座樂齡公園，創造幸福中和、健康樂活的美好城市，也為市民留下感動的記錄。

中和區的百歲人瑞游再安爺爺每天早上騎乘電動三輪車逛市場、買菜。雖已高齡百歲，仍然身體硬朗，手腳俐落。游爺爺每日吃6個煎蛋、泡澡2至3次。育有5兒1女，兒孫滿堂，各個事業有成。

另外，陳詹順妹女士已高齡101歲，仍然耳聰目明，時常到公園運動，年輕時操持家務，子女孝順、貼心。他們共同的養生之道是早睡早起、注意營養攝取、放寬心情。

(中時 )