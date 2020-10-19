前高雄市長韓國瑜被罷免後，高雄市議員黃捷、陳致中等人隨即遭發起連署罷免，中選會證實，4名議員罷免案第一階段連署達標。對此，高雄市議員高閔琳表示，會接納不同意見、接受檢驗，自認擔任議員期間非常認真，至於是否為報復性罷免已非重點。

中選會證實，桃園市議員王浩宇與高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中等罷免案，目前已完成第一階段提案門檻，其中王浩宇罷免案已完成第二階段。

據《ETtoday新聞雲》報導，高閔琳表示，接下來還有很多階段，認為擔任議員期間很認真，且多次受公民監督國會聯盟評為十大優質議員，接受市民檢驗沒問題，也會勇於承擔。

至於遭連署罷免，是否因先前罷韓後的反撲，高閔琳說，是不是「報復性罷免」已經不是重點，選舉罷免是人民的權益，即便自己被罷免也很OK，各自努力加油。

綜合媒體報導，中選會報告提到，王浩宇罷免案已在10月13日提交第二階段連署書，目前正查對名冊中；黃捷和陳致中罷免第二階段連署書，截止日分別為11月23日和11月2日；高閔琳罷免案則於9月25日完成第一段連署，將函請領銜人向中選會領取連署人名冊格式。

(中時新聞網)