國衛院與林口長庚醫院19日表示，研究發現，D型胺基酸氧化酶（D-amino acid oxidase, DAO）濃度升高與慢性中風患者的失智狀態有關，發展調控DAO相關的治療標記藥物開發，將有助於中風患者的治療，進一步預防失智症的發生。

該相關研究成果已於2019年10月刊登於國際神經學期刊《Frontiers in Neurology》。

中風是血管性失智症與阿茲海默症（Alzheimers disease, AD）的危險因子，中風患者如果存活下來，26週內會逐漸恢復功能，然而有三分之一的中風患者會伴隨認知功能障礙的現象。國際研究報告指出，中風病人得到中風後失智症（post-stroke dementia, PSD）的機會約30％。首次發生中風的病患，在一年內發生失智症的比率為7.4% ，而復發性中風後失智症的發生率則高達41.3％，目前仍沒有有效的生物標記，足以觀察並確認罹患中風後失智症的風險，以即早控制及治療。

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗與林口長庚醫院失智症科陳怡君醫師合作，分析缺血性中風病患的認知功能狀況及相關生理變化，研究發現，中風後罹患失智症病患血漿中D型胺基酸氧化酶（D-amino acid oxidase,DAO）的濃度，較中風後無失智症的病患或健康者顯著的增高，也許可視為是中風後失智症的獨立標記。

D型胺基酸氧化酶（DAO）是一種廣泛分佈於中樞神經系統的酵素，由於缺血性損傷會誘發神經元產生過氧化物酶體生物源，中風後血液中DAO的表現量可能因此增加，DAO會催化D型絲胺酸產生有毒代謝物，導致氧化壓力反應，干擾細胞的恢復；其次，D型絲胺酸代謝物會調節神經元突觸中甲基天門冬酸(N-methyl-D-aspartate, NMDA)的受體反應，影響神經元存活與突觸可塑性，並於過程中產生具神經毒性的過氧化氫導致神經退化。

此次研究分析20名PSD患者、53名中風後無失智症患者（post-stroke without dementia, PSNoD），以及71名年齡和性別相匹配的健康對照者（normal controls, NC），發現周邊血液中DAO濃度的升高與慢性中風患者的失智狀態有關，但仍需要與更多不同種族患者的資料交叉比對分析，如果能持續驗證末梢血漿DAO濃度可做為預測復發性中風後失智症的代表性生物標記，就能更進一步的預防失智症的發生，並且發展調控DAO相關的治療標記藥物開發，對未來中風治療將有深遠的影響。

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