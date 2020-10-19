只要肯腳踏實地的做，學徒也能成為董事長。台船防蝕科技公司董事長魏正賜於民國62年進入台船公司，時服務於艤裝工廠機裝工場最基本的技術師，因表現優異經提拔晉升為班長。期間工作負責認真汲取實際經驗，專業能力持續累積，後參加公司內部之轉類考試順利通過錄取為工程師。

在任職工程師期間因協調佳、能力強，經拔擢晉升為機裝工場主任，再由機裝工場場主任轉派任為生管課課長，期間任勞任怨負責，數年間因業務需要獲長官賞識升任為艤裝廠副廠長及廠長。

任職廠長期間推動業務，所有工程任務均如質如期順利完成，再度獲公司高層擢升為副總經理，並赴基隆廠兼任督導，掌理業務均能順利圓滿達成交付之任務，均秉持一貫的腳踏實地風格，任勞任怨持續累積讓專業能力繼續擴展。

苦學出身的台船公司副總經理魏正賜，自學徒技術員做起，加上後來以他豐富的經驗與上進心，一路受到主管賞識，最終不但當到副總經理甚至累積多年的聲望而再被拔擢擔任台船公司的子公司「台船防蝕科技股份有限公司」的總經理。

台船高階指出，一間房子要蓋得好，地基要牢固；一個運動員球技要打得好，基本動作要純熟。能受苦、能耐勞，還要有同心同行的團隊，這是成功的基礎；一個人要成功，必須從基層做起。

無論做什麼事，能從「學徒」做起，才能穩扎根基，才能立於不敗之地，所以在魏正賜擔任台船防蝕總經理時，因督導台船公司基隆廠期間，發現一位與他同質性頗高，也是自基層做起，個人又擁有21項工程證照專業人員的陳秋妏，其工程進度準確，配合度高、效率好，遂邀請她擔任他的特助一起為台船防蝕打拼。

跟同心的人同行路是能一路直行前進的，走的更寬更廣更遠。在台船防蝕公司治理期間，魏正賜總經理任內，母公司斷了挹注，在自立自強壓力下，簡化公司組織架構、提高效率，開創了新路、突破困境，終於開展新局，2018年11月正式讓從未賺過錢的台船防蝕科技公司由虧轉盈。

在工程管理方面，首重員工紀律及效率，積極面對工程實務之問題及改善措施，將特助陳秋妏升任副總經理，並充分授權，根除工地報喜不報憂之舊習，使承攬之工程能完全掌控。再積極對業務承攬之方向，因先前台蝕公司遭業主（台塑）停權，經積極協調溝通後，讓業主得以重新對台蝕公司信賴，且積極協調及督導塑化燃燒塔檢修工程，使得該案能如期如質完成，深獲業主讚賞及信賴，成功扭轉台船防蝕公司形象，使後續業務之報價承攬更得心應手，是轉虧為盈之推手，經董事會通過於109年4月1日擔任台船防蝕科技公司董事長。

所謂「不經一番寒徹骨，哪有梅花撲鼻香？」，魏董事長從最基層的學徒技術員做起，四十多年來以吃苦耐勞的精神一步一腳印，到今天成為台船防蝕公司的董事長，可見一個人只要肯腳踏實地的做，學徒也能成為董事長。

目前台灣國際造船公司事業體潛艦國造，離岸風電，石化產業等，魏正賜定能全力配合執行落實產業升級及在地本土化，並以個人多年豐富的學經歷造船經驗將帶領台船防蝕再邁入另一高峰，是台船防蝕科技之光，也是台灣造船公司之福，更能挹注目前國家正執行的國艦國造，風力發電等啟動台灣經濟成長內需的側翼。

(工商 )