北市王姓駕駛今年1月13日將大客車停靠在劃有紅線的路邊，自己在車上睡覺，陳姓轎車駕駛從後方直接撞上，導致陳身上多處擦挫傷，陳因而控告大客車駕駛過失傷害。但監視器畫面顯示，轎車從內側車道突然往外偏移，陳則坦承2小時前有吃感冒藥，恍惚昏迷釀禍，檢察官認定事故與違停並無因果關係，處分不起訴。

陳提告稱，當天中午12點35分，他駕駛小客車沿延平北路6段北往南方向，因身體不適，突然無意識，直接撞上大客車的左後方，但因王男違規停車，導致事故致他的轎車車頭半毀，他也頭破血流，身上多處擦挫傷，不然車輛衝上安全島，他的傷勢會比較輕，控告大客車駕駛過失傷害。

王姓駕駛大喊無辜，坦承確有違停，事發路段共有4線道，路面相當寬闊，而最外側是機車道，陳姓傷者失去意識，跨越多個車道撞上他車尾，事故與他的違規停車無關。

處分書指出，陳告訴到場處理的員警：「我開到一半沒意識，突然砰一聲，我驚醒，才知道撞到，早上10點多有吃感冒藥」。

檢察官依衛生福利部提供的資料，案發前3天，陳有到診所看病，服用THEOPHYLLINE藥物，副作用就是昏迷、疲倦無力、精神恍惚、頭暈目眩等，加上，監視器畫面顯示，事發前一刻，陳的轎車，從第二車道向外側橫越第三、機車優先道，撞擊王駕駛的大客車左後車尾。

處分書指，王違規停車不會與行駛在第二車道的車輛發生碰撞，事故主因是陳服用感冒藥，因藥效發作，導致精神恍惚而陷入昏迷，跨越2線車道，沒有任何煞車直接撞擊大客車車尾，衝擊力道之大，陳的小客車後輪跳離地面，車身與大客車略成直角，違停與事故並沒有因果關係。

(中時 )