為了整合旗下的串流音樂服務，Google已宣布將會在10月底正式關閉Play Music服務，全面發展YouTube Music。而為了進一步優化YouTube Music的使用體驗，Google宣布在Apple Watch推出YouTube Music App，但卻引來不少用戶抱怨，這到底是怎麼一回事？

YouTube官方部落格宣布，即日起可支援Apple Watch。凡Apple Watch Series 3以上的機種，運行watchOS 6的款式，都可支援。擁有YouTube Music Premium或是YouTube Premium帳戶，且具備指定Apple Watch的用戶，如今就可以透過Apple Watch控制YouTube Music的播放，並且可以查看音樂資料庫，或是直接從Apple Watch將音樂內容傳送到支援Chromecast的設備中播放。

此外，YouTube Music App也可支援Apple Watch複雜功能，可以將YouTube Music App加入在支援複雜功能的錶面中，可顯示至當前正在播放的YouTube Music歌曲。而針對Wear OS，Google在官方部落格指出對於平台的支援將會晚一點推出，請用戶可以發揮耐心來等候。

Many of the important architectural decisions on Android Wear were made because we were forced to make Google play music work on it. Apparently now Google no longer cares. Android Wear could have been so much better without that pointless requirement. https://t.co/nOmtu5rxnL — Dmitry Grinberg (@dmitrygr) October 16, 2020

I loved @GooglePlayMusic had subscribed since it came out. I had to pause the service for now, but if you can't get it on @WearOSbyGoogle why should I?https://t.co/FrOZnuL36f — George West (@gwest51) October 15, 2020

不過Google針對Apple Watch率先推出YouTube Music App的做法，引發了不少配戴Wear OS智慧手錶的用戶不滿，認為Google是厚此薄彼，竟然先為對手的平台推出了支援的應用程式，卻忽略了Wear OS使用者的需求。

(科技)