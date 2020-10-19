進入秋季，新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，民眾一面搶打流感疫苗，一面詢問中藥保健法提升免疫力，安南醫院中醫部主任黃升騰19日提供中醫保健的綜合性預防措施，提醒中藥預防不是萬靈丹，避免與新冠病患者接觸是預防傳染最佳方式。

新冠肺炎蔓延世界各地，據疾管署統計至10日為止，累計187國家地區共2796萬745例確診病例，其中90萬6790例死亡。專家預言日後新型冠狀病毒將跟流感一樣，與人類共處。

台灣民眾正搶打流感疫苗，搶不到疫苗接種的民眾，轉而尋求中醫保健方法，安南醫院19日提供4種中醫保健方式。

黃升騰表示，秋冬來臨，民眾須先注意保暖，多喝溫開水，少吃寒涼食品。他提到，溫水洗臉、多漱口、熱水泡腳，這3種做法皆有增強上呼吸道防禦功能，兼有消除疲勞等作用，對預防冠狀病毒感染有一定的助益。

黃升騰認為嚼薑吃蒜是提高免疫力、抗病毒的效用。根據《本草綱目》記載，大蒜能「辟邪惡，消癰腫」。具有殺菌消炎、抗病毒、增強機體免疫功能等作用。也可以常嚼一些嫩薑、茶葉進行口腔、消化道的殺菌消毒。

黃升騰主任強調，中藥預防不是萬靈丹，最重要的是避免與新冠病患接觸，如曾接觸過病患，適當服用中藥預防處方能增強自體抗病能力。

(中時 )