舞蹈藝術家林睿君（KIMIKO）下個月9日將在屏東基督長老教會教堂舉行婚宴，新郎是北市立大學運動藝術學系主任王家玄。她近日到婚紗店試穿禮服，其中一套「上下全開」的設計，讓網友眼睛都不知道該放哪裡，同時她也透露老公拉開簾子的反應。
KIMIKO18日晚間透過社群平台，曬出了10張試穿禮服的照片，由於她長期跳舞、運動，練就一身好體態，不管是露美背或是貼身款式等，都能輕鬆駕馭，尤其有一套鏤空半透明的長禮服，胸前不但開深V，露出雪白半球，裙擺也側開衩到腿根，修長美腿若隱若現，當她微微擺動身體，長長的袖子隨風飄逸，更有仙女下凡的感覺。
KIMIKO也在文中寫道：「那（哪）一件在妳的夢想清單上」，吸引眾多粉絲輪流投票給意見，「每一張都美到無法形容」、「老師駕馭得超棒的」、「喜歡第二張，愛妳的人在注視著妳，讓妳做自己」。
除了試穿禮服，KIMIKO也描述「簾子拉開那刻新郎眼睛會下雨的傳說是真的」，暗示老公感動到流眼淚，照片的最後一張，便是與另一半在更衣室深情對視，超有愛的互動狂灑狗糧。
(中時新聞網)
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