北半球開始進入冬季加劇了疫情擴散，根據路透社統計，周一全球新冠狀病毒確診病例已經突破4000萬大關。

由於路透社的統計是基於個別國家的官方報告，專家認為，有鑑於檢測不足與某些國家可能瞞報，確診與死亡病例的真實數字可能高出許多。

根據路透社統計，這場大流行病的擴散速度持續加快，全球累計總病例從3000萬增至4000萬僅用了32天，相較之下，從2000萬增至3000萬用了38天，從1000萬到2000萬用了44天，而從1月初中國武漢報告第一例到確診數達到1000萬則用了3個月時間。

上周末全球單日新增病例創下新高紀錄，單日確診首度超過40萬人。過去一周，每日平均新增確診約34萬7,000例，較10月首周的29萬2,000例急速升高。

美國、印度和巴西仍然是全球疫情受嚴重的國家。北美與中南美洲確診病例約占全球總數的47.27%或近一半。在美國，每1萬人就有約有247人受到感染，在印度和巴西則為每萬人分別有55人與248人確診。目前美國的感染人數已經突破800萬，數個州的新增確診病例都創下新高。

歐洲新病例每天增加逾15萬，因義大利、荷蘭、德國、奧地利、波蘭、烏克蘭、塞普勒斯與捷克等許多歐洲國家呈報的單日確診數均創下新高。歐洲目前占全球確診病例逾17%，占全球死亡病例近22%。

自爆發新冠肺炎疫情以來，全球已有超過110萬人死於此疫病，致死率仍徘徊在2.8%左右。世界衛生組織官員表示，在獲得成功的疫苗，並能廣泛使用之前，全球新冠死亡病例可能增加一倍，達到200萬人，如果不採取協調一致的行動來遏止這個大流行病，死亡人數可能更高。

(時報資訊)