DRAM廠南亞科(2408)上周舉行法說會，對4季產業景氣定調為趨於穩定，預期明年市場供需健康，產品價格可望穩定。下游記憶體模組廠威剛(3260)預期第4季合約價格跌幅收斂，明年第1季有機會挑戰止跌，並看好明年為5G元年，將帶動明年下半年市況樂觀。

南亞科總經理李培瑛於上周一法說會表示，第4季在智慧型手機需求提升、伺服器重啟拉貨以及Chromebooks能見度至明年首季，加上消費型電子續旺及車用電子需求回溫，預計第4季市況趨於穩定。

南亞科預估第4季位元銷售量約持平。價格方面，伺服器記憶體價格可能會持續小幅下跌，但其他利基型記憶體價格將相對穩定。

展望明年，南亞科總經理李培瑛指出，DRAM供應商庫存水位處於相對低點，且明年上半年DRAM供給成長比較有限，預期明年產品價格可望相對穩定。

整體而言，南亞科預期2020年第4季市況趨於穩定。長期來看，全球疫苗的發展是DRAM需求成長的觀察重點。資料中心、5G、網通、人工智慧、遠端工作教學等將成為帶動DRAM產業長期發展的主要動能。

此外，南亞科自9月15日起暫停供貨華為，將等待美國政府申請許可後恢復供貨；因客戶超過700家，預期影響將會是短期。

針對明年的記憶體市場，威剛董事長陳立白樂觀看待。陳立白日前指出，明年包括AI、IOT、5G的終端以及基地台，以及車電等五項運用需求增加，DRAM只有三家大廠，而NAND Flash原廠資本支出也將踩煞車，對明年產業景氣正面看待，尤其明年下半年還不錯。

先前DRAM以及NAND Flash現貨價一度反彈，DRAM現貨價自9月起漲，一線DRAM廠累計漲了10%，二線廠漲了15-20%。NAND Flash現貨價也反彈，累計漲幅比DRAM多。

針對DRAM第4季合約價部分，預測第4季合約價小跌，因DRAM只有三大廠，供給較有限，明年第1季的DRAM合約價將有機會持平。NAND Flash目前原廠都是虧錢，預計合約價格頂多跌到明年第1季，明年第2季將回穩，明年第3季回到平衡或小幅缺貨。

威剛董事長陳立白認為，疫情仍然是明年最大的變數，公衛專家預期新冠肺炎疫情明年會結束，但最差就是疫情繼續，電競及線上等需求也會有所支撐。

隨著現貨市場轉強，威剛公司從目前到10月底，預計10月份都加班。展望第4季，威剛的接單價格以及出貨量都上揚，第4季本業的毛利以及業外表現都會比第3季好。

(時報資訊)