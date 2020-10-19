隨著市場人士看好今年假期旺季的網購訂單激增，屆時送貨服務勢必供不應求，這使大型快遞業者的貨運容量早就被預訂一空。

根據貨運顧問與零售業者資料顯示，聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）兩大快遞業者已通知一些大型托運商，該公司大多數的運載容量已被訂滿，若年底購物季還有額外運送量，就必須排隊等待。

FedEx行銷長卡瑞爾（Brie Carere）受訪時表示，「快遞業在假期旺季期間將出現承載過重的情況。」

美國其他物流業者如LaserShip、DHL eCommerce Solutions皆指出，客戶比以往提早數月已訂下假期時期的送貨容量，以致於年底前都不再承接新的客戶。

零售業者最後的希望放在美國郵政署（U.S. Postal Service）身上，不過受到疫情影響，美國郵政的運送量早已相當吃緊，倘若再有托運商投入龐大訂單，將使美國郵政承受更大壓力。

物流顧問公司Platinum Circle Partners負責人Tim Geiken表示，「市場上每個人都在找更多的貨運容量。除了極少數的例外之外，大家都找不到。」

軟體供應商ShipMatrix分析包裹運送數據後預估，在感恩節到耶誕節之間，每日包裹運送缺口最高達700萬份，估計這段時期每日送貨量為7,910萬份包裹，但需要遞送的包裹卻達8,630萬份。去年同期的每日包裹運送量達6,530萬份，需要遞送量達6,790萬份。

(工商 )