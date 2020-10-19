尖端醫（4186）宣布，衛福部通過與「花蓮慈濟醫院」合作的特管辦法治療癌症申請案，提供第1-3期實體癌「自體免疫細胞治療（CIK）」，適應症包括肺癌、肝癌、食道癌、胃癌等6大項，透過免疫細胞治療讓癌症病患有更新的治療選擇。加計先前通過的第4期實體癌治療，治療應用涵蓋整個癌症期程。

董事長蘇文龍表示，為搶攻細胞治療商機，增加細胞治療項目，積極擴增細胞產能製所，目前擁有兩座已獲衛福部函覆認可「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）實驗室，二廠租用竹北生醫園區GTP實驗室，正積極進行測試，待通過食藥署GTP訪查後，尖端醫在細胞治療的研發和製備領域，布局更臻完整。

依衛福部公布108年國人十大死因排行榜，肺癌、肝癌、大腸癌為「奪命三癌王」。特管辦法開放後，細胞治療是手術治療、放射治療及化療藥物治療以外的第4種癌症治療方法，適用第1-3期實體癌患者，經醫師評估，以「細胞激素誘導殺手細胞」（CIK細胞）殺死癌細胞，同時啟動多種抗腫瘤機制，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫療法併用。

尖端醫指出，繼去年8月與花慈取得全台第三張「實體癌第四期」的細胞治療計畫，治療肺癌、食道癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤與腎臟癌等八項國人常見的癌症。今年獲准收案治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損，成為〝全國第一個〞符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）骨髓間質幹細胞製備場所後，第三次通過細胞治療技術案件。

(工商 )