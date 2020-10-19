國家運輸安全調查委員會今天發布普悠瑪事故最終事故調查報告，儘管調查發現，事故是列車超速，但事故發生前司機手忙腳亂，檢查員也未意識到事故前司機員已手忙腳亂。運安會直言，「超速不能完全歸咎司機」，更多問題是在台鐵本身制度上。

普悠瑪事故主任調查官林沛達表示，看通聯紀錄文字時，沒有什麼感覺，後調出錄音檔就會發現，翻車前8秒，司機員都在做空壓機故障排除，且唸出空壓機強制停止數字時，口氣帶有遲疑、停滯，顯示司機員正在看面板上的故障訊息，手忙腳亂，同時列車經過速限標誌，司機員根本無法留意超速問題。

運安會主任調查官林沛達(中)說明調查內容結果。(黃世麒攝)

林沛達表示，原廠的運轉手冊有提到當主風泵故障時，列車應該立即停下來，目前北捷、桃捷、高鐵都有做到，唯獨台鐵並未按照手冊操作，反而內化成自己的SOP傳授給台鐵人員，「我們認為超速不能歸咎司機」，而是台鐵制度問題。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾表示，人為疏失並非單一原因，而是由各種要素直接或間接交織纏繞的結果。希望最終報告出爐後，外界不要只將焦點放在司機員超速，而是關注後面改善建議，看到台鐵結構性的問題，畢竟台鐵沒有人推就不會繼續往前進。

(中時 )