針對捷運局長吳義隆直指，輕軌在前市長韓國瑜上任後停擺，延宕1年半，民眾黨議員吳益政痛批是政治語言。（柯宗緯攝）

高市議會今（19）日進行交通部門業務報告及質詢，不分藍綠首要關注輕軌二階議題。針對捷運局長吳義隆直指，輕軌在前市長韓國瑜上任後停擺，延宕1年半。民眾黨議員吳益政痛批是政治語言、國民黨陳玫娟也批「如果推給韓國瑜，不如叫他們回來好了」。針對朝野議員逼問輕軌二階進度，吳義隆不敢正面回答復工期程，他僅回應，最快在3個月內提41個路口動態模擬測試，比較有無輕軌對交通的衝擊。

針對媒體報導，外傳輕軌二階進度延宕至2024年，吳義隆強調，從來沒有對外發布這個訊息。然而，吳義隆將輕軌延宕箭靶指向前朝，國民黨議員黃香菽直批，目前輕軌二階進度72.81％，這叫做延宕1年半沒有動嗎？不認同局長發言，對捷運局同仁非常不公平，他們召開20場專家學者公聽會，卻說完全沒有動。

吳益政也認為，吳義隆一句話說零進度，這是政治語言，不是專業語言。事實上，這1、2年，市府花了很多時間溝通。陳玫娟則怒嗆，「如果推給韓國瑜，不如叫他們回來好了」。

民進黨議員高閔琳則不滿地說，韓國瑜讓輕軌延宕1年半，結果現在還是原路線原方案，令人非常遺憾，最可惡是韓市長請「韓假」不進入議會備詢，卻還有時間回高雄接受電台訪問。

黃香菽及民進黨議員簡煥宗等人，不斷追問吳義隆輕軌二階期程，但吳沒正面回應，引發眾怒。吳義隆提到，目前已經委由專業顧問公司做評估，針對大順、美術館路段的41個交通號誌路口模擬測試，有無輕軌行經的對交通的影響，後續才能再優化路型，提出解決作為。黃香菽追問，科學分析，總有科學時間吧？蓋或不蓋總要給個確切期程，吳義隆則說，不會半年這麼久。

針對模擬測試細節，吳義隆說明，主要測試分為交通管理、交通環境、車流變化等3個面向；交通管理如號誌管、例如秒差等，交通環境即針對車道調整、路邊停車格取消影響，車流變化是研判輕軌替代性與整體車況可能調整方向。

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(中時 )