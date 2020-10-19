監察院秘書長朱富美今天到立法院司法法制委員會進行業務報告。對於監察院存廢問題，民進黨立委鄭運鵬告訴朱富美，監察院已經是政治鬥爭工具，這屆監察院應該以廢考監方向去執行，司法才是正道，其他都是政治，監院變成政治鬥爭舞台，「我也希望總統以後不要再提名了。」

鄭運鵬表示，監察院應該要朝廢除的方向去執行業務，至少要走向虛級化，僅留一些對政府管理有關的業務，不要再提擴權的東西，不管是國家人權委員會還是以其他名義都不要再提，以後都一定變成政治鬥爭工具，「我保證。」

鄭運鵬說，現在不諱言監察院的功能已經變成政治鬥爭的工具，去按鈴申告都會先看今天輪值的召委比較偏哪一黨，同黨的都沒事，不同黨的都政治迫害。現在司法、立法院已經公開透明，還需要監察院黑箱作業嗎？這無益於國家團結。司法不能處理、立法不能處理、媒體無法處理就跑去監察院，這不是政治鬥爭是什麼？鄭運鵬認為這些政治鬥爭監察院都不該捲入。

民眾黨立委賴香伶質詢朱富美，是否同意監察院長陳菊之前說會成為末代院長？朱表示，陳菊的意思應該是尊重立法院修憲結果、尊重民意，修憲是高度政治性問題，如果大部分民意跟立法院決議認為要廢監院，仍期勉監察院在崗位上努力工作。

綠委周春米與藍委鄭麗文今天也都針對陳菊日前提出的院際協商小組提出質詢，詢問朱富美對司法、監察兩院份際問題。朱表示，針對法官在判決中的見解，不能成為懲戒的理由，雖然職權行使上難免會跟司法院互動，比如需要司法院或法官提供相關資料，這個份際在目前為止都運作地還好，沒有什麼問題，有專責院際小組在運作。

(中時 )