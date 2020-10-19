一年一度的萬聖節即將到來，陌生來電辨識軟體Whoscall特別推出期間限定-- 萬聖「辨」裝特別版，已同步於全球Google Play與App Store雙平台上線。在完成更新之後，不論是來電辨識、號碼查詢或是防詐資料庫更新等使用過程中，用戶都能感受到滿滿的萬聖節氣息。Whoscall期待透過萬聖特別版，為日常生活中的來電辨識創造驚喜，並鼓勵用戶Whoscall定期更新資料庫，讓詐騙、騷擾電話不要再來搗蛋！

Whoscall是一款主打辨識及封鎖詐騙、騷擾與推銷電話功能的App，在台灣平均2人就有1人使用。在此次萬聖節特別版，Whoscall將南瓜、蝙蝠、幽靈以及骷髏等萬聖節元素融入APP設計中，並保留原本Android與iOS雙版本的各自特色，創造出不同驚喜。以Android系統為例，Whoscall根據號碼熱門分類，重新設計五款萬聖節風格識別，因此當詐騙及騷擾電話來電時，螢幕就會出現警示骷顱頭、透過社群回報的來電時則會出現Q版眼球等圖示，讓日常的來電辨識也能很有趣，邀請大家一起來捕獲全部五款萬聖「辨」裝分類。

此外，Whoscall為提供最安全的防護，仰賴用戶定期完成資料庫更新，便能掌握到每週最新的號碼資料庫。在萬聖「辨」裝特別版中，用戶將會在資料庫更新過程，感受到濃厚的萬聖節小巧思，更有彩蛋藏在裡面，絕對不要錯過！Whoscall期待透過萬聖節特別版，帶給用戶節慶的驚喜感與氛圍，也在互動過程中創造更好的使用體驗。

Whoscall公布年度累積辨識量。（Whocall提供／黃慧雯台北傳真）

根據2020年Whoscall資料庫統計，精選出台灣用戶常見的五大電話辨識分類結果進行萬聖「辨」裝，並按累積通數排名打造萬聖「辨」裝圖鑑。第一名「眼線報馬仔（社群回報）」累積辨識數為9.3億、第二名「討m電話終結者（詐騙、高頻推銷）」累積辨識數為6.3億、第三名「美食偵測器（餐廳）」累積辨識數為5千萬、第四名「魔女宅急便（宅配物流）」累積辨識數為7百萬，以及一個神秘分類。Whoscall邀請所有用戶下載萬聖節特別版，並參與官方粉絲團所舉辦的一系列社群活動，試試看自己能否順利捕獲所有「辨」裝彩蛋！

(科技)