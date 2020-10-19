P.LEAGUE+熱身賽17、18日兩天在新竹進行首站，除了兩天進場平均接近8000人的火熱票房，於有線電視momo綜合台與P.LEAGUE+官方YouTube播出之收視表現，皆創下亮眼佳績。

10月17與18日，籌備5個月的P.LEAGUE+首度公開亮相，除了網路聲量與關注度受到廣泛支持，由聯盟自行製作的兩天熱身賽除了於有線電視momo綜合台播送外，也首度嘗試於聯盟官方YouTube播出，有線電視各年齡層收視率，以及網路點閱與訂閱人數，雙雙寫下亮眼表現。

P.LEAGUE+於momo綜合台內收視率寫下當日之冠，各年齡層收視人口也都廣受歡迎，另P.LEAGUE+是台灣職業運動史上首度於創立初期，即推出聯盟官方YouTube進行網路轉播，並同時提供中、英文雙語播出服務。

官方頻道整體收視亦寫下亮眼表現，兩日總收看人數包含中、英文共4場，合計觀看次數達111萬5001次，非重複觀看人數達到13萬3000，最高同時在線人數達到3萬4803，最高點閱之單場比賽為18日新竹攻城獅對上富邦勇士，48小時內點閱次數內超過31萬次。

其中P.LEAGUE+因火熱關注，多次登上YouTube首頁，登上首頁曝光次數高達117萬9000，首頁之點閱曝光率也高達20.5%，官方頻道訂閱人次更在兩天內成長超過兩萬人，除了證明網路收看族群是未來台灣職業運動需要深耕的方向，也證明P.LEAGUE+大膽嘗試寫下亮眼第一步。

(中時 )