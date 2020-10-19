為提升救護品質，雲林縣政府消防局進行設備汰換更新，陸續淘汰21輛老舊救護車，今年更引進電動骨針裝置，能更快速將藥劑注入病患體內。108年到院前存活率首度突破2成，達到21.57％。雲縣消防局19日舉行績優人員表揚活動，雲林縣長張麗善特地到場肯定第一線救護人員的努力。

雲縣消防局近來獲獎無數，今年首度獲得全台消防績優救護人員甄選團體乙組金質獎；六合小隊隊員戴至隆、楊文宏參與「緊急救護 六星舞台」，榮獲全國第2名；隊員鐘弘原榮獲急診醫學會評選全台10大傑出救護員，各項傑出表現，顯現雲縣救護品質大大升級。

雲林縣政府消防局今年首度獲得全台消防績優救護人員甄選團體乙組金質獎，雲林縣長張麗善與消防局長王文山肯定第一線救護人員的努力。（周書聖攝）

雲林縣政府消防局近日獲獎無數，今年首度獲得全台消防績優救護人員甄選團體乙組金質獎，雲林縣長張麗善肯定第一線救護人員的努力。（周書聖攝）

張麗善表示，雲林雖然是較偏遠、資源不足的城市，但是擁有國際級的救護水準，相較幾年前存活率僅7％，已經成長許多，感謝消防局的努力，讓鄉親的生命安全更有保障。

目前雲縣已有16部救護車配備12導程心電圖機，分配在全縣14鄉鎮市，高級救護員可事先將心電圖輸送到醫療院所，並快速判讀心電圖像，節省搶救時間。

雲縣消防局108年到院前的存活率首度突破2成，成功拯救19人康復出院。雲縣消防局今年再添生力軍，加入4名受過專業訓練的護理師，雲縣救護人力與設備持續更新，盼能讓縣民住在安全的生活環境。

(中時 )