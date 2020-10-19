為提升救護品質，雲林縣政府消防局進行設備汰換更新，陸續淘汰21輛老舊救護車，今年更引進電動骨針裝置，能更快速將藥劑注入病患體內。108年到院前存活率首度突破2成，達到21.57％。雲縣消防局19日舉行績優人員表揚活動，雲林縣長張麗善特地到場肯定第一線救護人員的努力。
雲縣消防局近來獲獎無數，今年首度獲得全台消防績優救護人員甄選團體乙組金質獎；六合小隊隊員戴至隆、楊文宏參與「緊急救護 六星舞台」，榮獲全國第2名；隊員鐘弘原榮獲急診醫學會評選全台10大傑出救護員，各項傑出表現，顯現雲縣救護品質大大升級。
張麗善表示，雲林雖然是較偏遠、資源不足的城市，但是擁有國際級的救護水準，相較幾年前存活率僅7％，已經成長許多，感謝消防局的努力，讓鄉親的生命安全更有保障。
目前雲縣已有16部救護車配備12導程心電圖機，分配在全縣14鄉鎮市，高級救護員可事先將心電圖輸送到醫療院所，並快速判讀心電圖像，節省搶救時間。
雲縣消防局108年到院前的存活率首度突破2成，成功拯救19人康復出院。雲縣消防局今年再添生力軍，加入4名受過專業訓練的護理師，雲縣救護人力與設備持續更新，盼能讓縣民住在安全的生活環境。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。