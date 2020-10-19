台北地院審理潤寅超貸案，今天下午傳喚所有被告、告訴代理人共142人出庭，因沒有常設法庭可容納這麼多人，北院將使用「大禮堂」開庭，除了法官、書記官及通譯外，更出動法警、行政人員等共76名協助法庭運作，是繼力霸案後，第二度使用大禮堂審案。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻自2008年6月起，勾結多家上市公司進行假交易，向12家銀行詐貸472億元，遭台北地檢署今年1月起訴。北院密集審理潤寅案，迄今已進行95次準備庭，56次審理庭，本案共有45名被告（含5名法人）、辯護律師77人、告訴代理人20人，總共142名當事人。

台北地院審理潤寅超貸案，一次傳喚142名當事人出庭，今啟動大禮堂審案。（黃捷攝）

北院接下來將進行15場審理庭，並傳喚所有人到庭，由於常設法庭無法容納這麼多人，因此商借可容納約480人的大禮堂進行審理。

北院今上午由審判長江俊彥主持綵排，江提醒所有工作人員，禁止當事人打瞌睡，「因為很難看」，如有發現要輕忽叫醒，但不要有肢體接觸，閉目養神則沒有關係；另外，當事人可以喝水，但禁喝咖啡。

江俊彥並說，辯護律師可使用手機、平板查資料，但被告不可以，被告與律師坐在一起，交談應以輕聲、盡量不讓第三人聽見為原則。

(中時 )