南韓49歲女星李英愛，過去曾以出眾的外貌及清新的氣質，被韓國封為「氧氣美女」，加上在韓劇《大長今》在亞洲熱播，讓她一夕間爆紅成為電視劇元祖天后。近日，她在個人社群平台上更新近況曬出自拍照，驚人的膚況再度吸引網友的目光。

在最新的貼文中，李英愛表示「拍攝中！無法即時回覆留言十分抱歉，也感謝大家的體諒」並附上兩張照片，除了一張工作人員偷拍她自拍時的模樣外，她的「超近自拍照」也在後面曝光，只見她頂著一頭波浪長髮加上簡單的妝容散發優雅的氣質，零毛孔的白皙膚況吸引上萬名網友按讚。

還有網友忍不住稱讚「姐姐的美貌跟10年前一樣」、「我的女神感覺都不會老」、「皮膚狀況真的太好了」。

在 Instagram 查看這則貼文 이영애（@leeyoungae0824）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 下午 10:16 張貼

事實上，李英愛2009年嫁給美籍韓裔企業家後，隔兩年便生下龍鳳胎子女，婚姻及家庭生活十分幸福美滿，不時可以看到她在網路上分享與龍鳳胎相處的點點滴滴羨煞旁人，加上她持續在公益活動中付出心力，溫暖慈母形象更深植人心。

在 Instagram 查看這則貼文 이영애（@leeyoungae0824）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 下午 7:22 張貼

(中時新聞網)