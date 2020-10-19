道奇貝林傑在國聯冠軍戰G7開轟打敗勇士。（道奇臉書）

道奇19日晉級世界大賽，王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)也暫時走出困境，如果第7戰敗給勇士，柯蕭必須承受很多責難。國聯冠軍賽第4戰，道奇當時1勝2負落後，柯蕭肩負扳平戰局的重任，卻於5局好投之後砸鍋，最後慘敗給勇士陷入絕境。

該場比賽勇士派出的先發投手威爾森(Bryse Wilson)只是個小角色，生平第一次打季後賽的菜鳥，被視為勇士的「下駟對上駟」戰術。不料威爾森6局只失1分，讓道奇打線靜悄悄(前一場道奇首局打了11分)，表現壓過賽揚獎巨投柯蕭，令人大跌眼鏡。

柯蕭前5局與威爾森各失1分，第6局柯蕭一個人未解決就挨連續長打失掉兩分，退場後勇士打出大局，單局6分打爆了道奇。總教練羅伯茲(Dave Roberts)被檢討太晚換投，但羅伯茲說：「我認為柯蕭還投得很好，當時沒理由換下他，前兩支安打都是滾地球，我真的認為他還能投。」

一直到勇士歐蘇納(Marcell Ozuna)敲出平飛安打，羅伯茲只好換掉柯蕭，他賽後還為柯蕭說了很多好話：「他前5局只失1分，給予我們贏球的機會，我不能接受這種說法(太晚換投)。」甚至G7考慮讓柯蕭上來救援。還好柯蕭沒再上來，隊友打敗勇士救了他，球迷雖然喜愛柯蕭，但看他在季後賽登板仍令人捏把汗。

(中時新聞網)