比特犬攻擊事件今年已發生6起，比往年1-3件成倍數成長。市議員張廖乃綸19日質詢時說，北部發生比特犬咬死貴賓狗，台中市更曾發生比特犬咬傷人手腳事件，政府應拿出有效對策，防止比特犬咬寵物，甚至傷人狀況再發生。市府農業局長蔡精強說，將關注農委會的禁養令何時正式公告。

張廖乃綸指出，比特犬性格不穩定，平時看起來可能忠厚老實，但很容易因外界刺激情緒失控，突然攻擊動物甚至攻擊人；農委會公告列為6種危險犬種之一，其他5種危險犬種包括日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西斐勒犬、獒犬等。

張廖乃綸說，截至上個月15日為止，國內登記有案的比特犬有405頭，台中市登記有案的比特犬及相關混血品種竟然就高達189頭，幾乎占了一半；農委會主委陳吉仲在臉書中，預告將公告禁止飼養及進口彼特犬，引起家長憂心惟恐孩子一不小心就會遭危險犬隻攻擊。

蔡精強表示，台中市寵物登記飼養攻擊性犬隻的數量共有277頭，包含比特犬在內，農委會在9月21日依據動物保護法第8條，預告將比特犬納入「公告指定禁止飼養、輸入或輸出的動物」，預告期有60天。

蔡精強說，目前則是根據農委會「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」規定，比特犬等6種危險性犬隻出入公共場所應由成年人伴同，並按規定採取防護措施，包括長度不超過1.5公尺的牽繩或牽鍊，配戴不影響散熱的透氣口罩等，違反規定可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

(中時 )